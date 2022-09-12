أمام البرلمان.. تشارلز الثالث يتعهد بمواصلة نهج الملكة إليزابيث

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - قال ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، إن الملكة الراحلة إليزابيث، كانت مثالا حيا لكل من عاصرها، متعهداً بالسير على نهج الملكة إليزابيث.

وخلال كلمته أمام مجلس النواب البريطاني، قال الملك تشارلز الثالث: “نجتمع اليوم لنتذكر حياة الملكة وتعهداتها بخدمة شعبها”، مؤكداً أن الملكة الراحلة أفنت حياتها في خدمة بلدها وحافظت على نظام الملكية الدستورية.

وأكد الملك الجديد أن البرلمان البريطاني هو الآداة الحية لحماية الديمقراطية، مشدداً: “تقاليدنا اليدمقراطية عريقة وأصيلة”.