ملك بريطانيا لمجلسى العموم واللوردات: أتمنى السير على خطى والدتى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الملك -فى كلمته بأول خطاب له أمام مجلسى العموم واللوردات البريطانى، فى قصر ويستمنستر فى لندن- إنه يشعر بثقل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه.

تشارز أضاف أن الملكة إليزابيث الثانية، كانت مثالًا حيًا لمن عاصرها، وأفنت حياتها فى خدمة بلدها، وحافظت على نظام الملكية الدستورية، وأتمنى أن أمشى على خطاها».

وتابع الملك أن البرلمان البريطانى، هو الأداة الفاعلة للديمقراطية فى البلاد، وأداة عريقة وأصيلة للحياة والتنفس لديمقراطيتنا وتقاليدنا الديمقراطية.

وتعهد تشارلز، باتباع مسيرة الملكة الراحلة، والمحافظة على تقاليد بريطانيا، بعدما استشهد خلال كلمته بفترة حكم والدته الراحلة، ومذكرا بالاحتفالات بيوبيلها الفضى والذهبى والبلاتينى.

ومن المقرر أن يتوجه الملك والمكلة القرينة، بعد ذلك إلى عاصمة إقليم إسكتلندا شمال المملكة المتحدة، لتلقى التعازى من البرلمان فى إدنبرة.