«التعاون الخليجى» يؤكد دعمه للجهود الأممية لتعزيز الأمن فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاثنين، دعم المجلس لجميع الجهود الأممية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم فى اليمن.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال استقبال الحجرف للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيموثى ليندركنج، بمقر الأمانة فى الرياض، وتم استعراض الجهود الأممية لإنهاء الصراع فى اليمن متمثلة بالهدنة التى أعلن عنها المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثى، للانخراط الجاد فى العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الأممية، وأهمية دعم مجلس القيادة فى اليمن لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية.

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