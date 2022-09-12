السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعى غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين، أنه سيشارك فى القمة أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعى فى العالم، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الدولى للمؤتمرات بالرياض.

وتعد القمة، التى تستمر 3 أيام، فرصة للمهتمين والخبراء فى هذا المجال للاستفادة من تجمع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة فى العالم تحت سقف واحد فى الرياض.