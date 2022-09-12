وزيرة الخارجية الفرنسية فى الهند لإجراء محادثات مع قادة الصناعة غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة -فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى الرسمى- أن كولونا ستجرى فى نيودلهى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبراهمانيام جايشانكار، حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، كما ستتوجه إلى مومباى للمشاركة فى محادثات مع قادة الصناعة والقيام بزيارات ميدانية.

وأشار البيان إلى أن الهند وفرنسا، تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تعززها المشاورات المنتظمة رفيعة المستوى وأوجه التقارب المتزايدة فى مختلف المجالات، منوهة بأن زيارة كولونا ستمهد الطريق لمزيد من تعزيز الشراكة عبر قطاعات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والتنقل والتعليم والصحة.