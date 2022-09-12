الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا عقب مداهمات واسعة فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال سبعة، بينهم ثلاثة أشقاء وأسير مُحرر من مُحافظة "جنين" الواقعة فى شمال الضفة الغربية، واثنين آخرين من "نابلس"، فيما تم اعتقال سبعة آخرين من محافظة "الخليل" الجنوبية.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شاب يعمل عامل نظافة فى الأقصى لدى دخوله إلى المسجد، وأسير محرر وشاب آخر بعد مداهمة منزليهما فى مخيم قلنديا" الواقع خارج الجدار شمال القدس.

وأوضحت المصادر أنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما تم اعتقال شاب من مخيم الجلزون الواقع شمال رام الله بوسط الضفة الغربية، وآخر من مخيم الأمعرى بوسط رام الله.