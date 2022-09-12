العالم اليوم - اليمن .. فيديو لاستهداف قائد عسكري في محافظة أبين

انتم الان تتابعون خبر اليمن .. فيديو لاستهداف قائد عسكري في محافظة أبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 02:23 مساءً - نجا قائد الحزام الأمني في المنطقة الوسطى وائل الجعري من عمليتيين إرهابيتين بواسطة عبوات ناسفة زرعت على جانبي الطريق تم تفجيرها أثناء اشتباكهم مع عناصر من القاعدة شرق مدينة مودية بالمنطقة الوسطى في محافظة أبين.

وكانت مصادر محلية قد أكدت لـ "دوت الخليج" ، إن القوات المشتركة سيطرت الأحد، على عدد من البلدات والمناطق، في مديريتي "مودية والوضيع" دون وقوع أي مواجهات مسلحة ضد القوات الحكومية التي كانت تسيطر على مناطق عدة في المديريتين.

وأضافت المصادر أن القوات الجنوبية سيطرت على معسكر "عكد" الاستراتيجي في مديرية "لودر" ويقع على الطريق المؤدي إلى مديرية مودية.