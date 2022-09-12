نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تامين السيارات اليوم الوطني 92 السعودي 2022 تصل إلى 25% تخفيض في شركات التأمين الآتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نُتابع عروض تامين السيارات اليوم الوطني 92 حيث يستعد مواطني ومقيمي السعودية في تاريخ اليوم الوطني والذي يكون في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي للعديد من العروض والتخفيضات، وهي مناسبة من أبرز المناسبات الوطنية وهو اليوم الوطني السعودي الذي حرر فيه الملك عبدالعزيز آل سعود البلاد وتحويل مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، وتم اتخاذ هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين والموظفين في كافة القطاعات والهيئات والوزارات.

عروض تامين السيارات اليوم الوطني

تعلن اغلب شركات التأمين عن عروض خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 وجاء في ابرز العروض هذا العام الآتي:

تخفيض 9% من إجمالي سعر تأمين أي سيارة عبر تكافل الراجحي بمناسبة اليوم الوطني، وللاستفادة من العرض برجاء زيارة اقرب مصرف للراجحي.

تأمين التعاونية للسيارات ضد الغير جاء العرض من خلاله يحتوي على خصم 25% من إجمالي سعر تأمين أي سيارة.

عروض الأهلية لليوم الوطني 92 هي خصم 9% على اجمالي سعر التأمين لكافة السيارات، وتحويل قيمة كلًا من سيارة هونداي لاندكروز ولكزس إلى 1035 ريال فقط لا غير.

متى تاريخ اليوم الوطني السعودي

في مثل هذا اليوم وهو الواحد والعشرين من شهر جمادى الأولى منذ عام ١٣٥١ه‍، الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر ١٩٣٢م، قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بتوحيد المناطق السعودية بأكملها، ومنذ هذا التاريخ تم اعتباره يوم احتفال لكافة المواطنين السعوديين، إلى أن صار إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

ما هي مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي

تتنوع وتختلف المظاهر الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني السعودي، حيث يكون ذلك اليوم بمثابة عيد يتم فيه اظهار الفرح والسرور والسعادة بمناسبة ذكرى توحيد المملكة، ومن تلك المظاهر ما يلي: