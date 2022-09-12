نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر 9 سبتمبر query.gov.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر مواطني قطاع غزة المنحة القطرية ورابط فحص 100 دولار، وذلك عن شهر سبتمبر 2022 عبر بوابة الاستعلام الحكومي القطرية، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد صرف المنحة للأسر الفقيرة والمتعففة في غزة خلال أيام قليلة قادمة والذي يهدف إلى اعادة اعمار غزة، وذلك يكون كل يوم 20 في الشهر، على أن يتم تفعيل رابط الاستعلام يوم الجمعة القادمة وصرف المنحة يوم السبت.

رابط فحص 100 دولار

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة فور إعلان موعد الصرف من رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، و أوضح السفير العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر الفقيرة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، ووضح السفير العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري، ويهدف ذلك الى إعادة اعمار غزة.

صرف 100 دولار “المنحة القطرية” شهر سبتمبر

أكدت مصادرمحلية تفيد بأنه صباح اليوم بقرب تفعيل رابط فحص 100 دولار، وتوزيع المنحة من قبل الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، وقد بدأت بإرسال رسائل صرف المنحة القطرية للأسر المستفيدة منها، ويشار إلى أنه تم مؤخراً تثبيت سعر صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بـ310 شيكل رغم ارتفاع سعره بغزة، وقد أكد مصدر موثوق وهو (رئيس المكتب الإعلامي الحكومي)” سلامة معروف” وقال في تصريح صحفي سابق له إن “فرق سعر الصرف بحسب قيمة الدولار أمام الشيكل بالسوق يتم الاستفادة منه بزيادة أعداد المستفيدين”، والجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بلغ 3.28 شيكل، علما أن هذا السعر قد يتغير خلال الساعات المقبلة صعودًا أو هبوطًا، ومن المتوقع صرف المنحة القطرية بـ3.10 شيكل.

ويمكن للمواطنين في قطاع غزة الاستعلام عن المنحة عبر موقع بوابة الاستعلام الحكومي المركزي، وذلك للاستفادة من المبالغ المقدمة لهم من خلال تسجيل البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يتم التواصل معهم للتمكن من ارسال المبالغ للمستحقين منهم وذلك بهدف إعادة بناء غزة من جديد.