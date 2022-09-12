ماليزيا ترفع حالة التأهب لمواجهة الفيضانات

وقال وزير الأشغال الماليزى فضيلة يوسف وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "إن بلاده تسعى للحفاظ على البنى التحتية، وذلك عند حدوث الفيضانات لضمان وجود طرق يمكن أن تعبرها فرق الإنقاذ وفرق الطوارئ لتقديم المساعدة وما إلى ذلك.
وأشار إلى أن مكتب إدارة الكوارث سيبدأ تشغيله لمراقبة تطورات الفيضانات من وقت لآخر، استنادا إلى إجراءات التشغيل القياسية المحددة.
يذكر أن إدارة الأرصاد الجوية الماليزية تتوقع أن تواجه ماليزيا هطول الأمطار الغزيرة المستمرة بدءا من منتصف شهر نوفمبر التى من المحتمل أن تؤدى إلى فيضانات كبيرة فى نهاية الشهر، ومن المتوقع هبوب رياح موسمية شمالية شرقية خلال تلك الفترة.
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