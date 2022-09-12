جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه "فى 12 سبتمبر 2022 فى إطار "مبادرة الحبوب"، غادرت تسع سفن محملة بـ 163.8 ألف طن من المحاصيل الزراعية ميناء أوديسا وميناء تشورنومورسك وميناء بيفدينى"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.
وتخطط موانئ منطقة أوديسا اليوم أيضا لاستقبال 13 سفينة أخرى وتحميلها بالحبوب الأوكرانية.
وقد رست 6 منهم بالفعل على أرصفة: اثنان فى ميناء أوديسا وواحد فى ميناء تشورنومورسك وثلاثة فى ميناء بيفدينى.
يشار إلى أنه تم تصدير 2.78 مليون طن من المحاصيل الزراعية منذ إطلاق "مبادرة الحبوب".
وبشكل عام، غادرت 122 سفينة الموانئ الأوكرانية لتوصيل المحاصيل الزراعية إلى الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 9 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.