9 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه "فى 12 سبتمبر 2022 فى إطار "مبادرة الحبوب"، غادرت تسع سفن محملة بـ 163.8 ألف طن من المحاصيل الزراعية ميناء أوديسا وميناء تشورنومورسك وميناء بيفدينى"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وتخطط موانئ منطقة أوديسا اليوم أيضا لاستقبال 13 سفينة أخرى وتحميلها بالحبوب الأوكرانية.

وقد رست 6 منهم بالفعل على أرصفة: اثنان فى ميناء أوديسا وواحد فى ميناء تشورنومورسك وثلاثة فى ميناء بيفدينى.

يشار إلى أنه تم تصدير 2.78 مليون طن من المحاصيل الزراعية منذ إطلاق "مبادرة الحبوب".

وبشكل عام، غادرت 122 سفينة الموانئ الأوكرانية لتوصيل المحاصيل الزراعية إلى الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية.