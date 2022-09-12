الرئيس الجزائرى يرسل دعوة لأمير الكويت لحضور القمة العربية المقبلة

جدة - نرمين السيد - تسلّم ولى عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون؛ لحضور القمة العربية المقرر عقدها فى الجزائر خلال شهر نوفمبر من العام الجارى.





وسلّم الدعوة وزير الطاقة والمناجم فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد عرقاب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الكويتى الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس.

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