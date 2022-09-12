تحذير أممى جديد من تفاقم أزمة الغذاء فى سريلانكا

جدة - نرمين السيد - حذر تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمى، ومنظمة الأغدية والزراعة التابعين للأمم المتحدة، اليوم الاثنين من احتمال تفاقم أزمة الغذاء فى سريلانكا، وسط ضعف الإنتاج الزراعى وارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية المستمرة.





التقرير أوضح أن نحو 30% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد، ورجح أن يتدهور الوضع أكثر ما لم يتم تقديم المساعدة العاجلة لإنقاذ الحياة ودعم سبل العيش.

ولفت التقرير إلى أن ما نحو 6.3 مليون شخص فى سريلانكا، يواجهون انعدام الأمن الغذائى الحاد والمتوسط والشديد، موضحًا أن موسمين متتاليين من ضعف المحاصيل أدت إلى انخفاض ما يقرب من 50% فى ألإنتاج إلى جانب انخفاض الواردات من الحبوب الغذائية بسبب قيود الصرف الأجنبى.

وأشار التقرير إلى أن المساعدة الغذائية الفورية وبرامج كسب العيش (بما فى ذلك من خلال آليات المساعدة الاجتماعية القائمة) ضرورية لتمكين الأسر لاسيما تلك التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى المعتدل والشديد من الوصول إلى الغذاء المغذى.

وتوقع التقرير أن يتدهور وضع الأمن الغذائى أكثر من أكتوبر 2022 إلى فبراير 2023 مدفوعًا بضعف الحصاد والأزمة الاقتصادية المستمرة.

وبدوره، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى سريلانكا فيمليندرا شاران إن تحسين القدرة الإنتاجية للمزارعين سيعزز مرونة القطاع الزراعى ويقلل متطلبات الاستيراد وسط نقص فى احتياطيات العملات الأجنبية ويحول دون زيادة الجوع.

ونوه التقرير بأنه بعد مرور أشهر على الأزمة الاقتصادية فإن الخيارات المتاحة تنفد أمام العائلات وأشار إلى أن أكثر من 60% من العائلات يأكلون كميات أقل ويأكلون طعاما أرخص وأقل تغذية فى الوقت الذى أجبرت فيه القيود المالية الحكومة على تقليص برامج التغذية مثل الوجبات المدرسية والأغذية المدعمة للأمهات والأطفال الذين يعانون من نقص التغذية وغيرها.

وذكر التقرير أن حدوث أزمة اقتصادية كلية حادة فى سريلانكا تسبب فى حدوث نقص حاد وارتفاع حاد فى أسعار المنتجات الأساسية بما فى ذلك المواد الغذائية والمدخلات الزراعية والوقود والأدوية ما أضر بشدة بالنشاط الاقتصادى مع حدوث اضطرابات كبيرة فى الإنتاج الزراعى. وذكر التقرير أن معظم أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا مطردًا منذ الربع الأخير من عام 2021 ووصلت إلى مستوى قياسى جديد فى أغسطس 2022 مع معدل تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوى عند قرابة 94%.