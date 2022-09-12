مستوطنون يقتحمون الأقصى.. ومنظمات «الهيكل» تطلب السماح بـ«النفخ فى الأبواق»

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس -فى بيان صحفى- أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى ساحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.
وقدمت منظمات "الهيكل" التماسا لمحكمة الاحتلال العليا للسماح للمستوطنين بـ"النفخ فى البوق" فى المسجد الأقصى، بعيد رأس السنة العبرية، الذى يصادف يومى الإثنين والثلاثاء 26 و27 من سبتمبر الجارى.
وطالبت كذلك منظمات الهيكل بالسماح لها إدخال قرابين "العرش النباتية" والمعروفة باسم "الأصناف الأربعة"، وتشمل الحمضيات وسعف النخيل وأغصان الصفصاف وورود "الآس" المجدولة، خلال "عيد العرش" التوراتى الذى يمتد ما بين 10 إلى 17 أكتوبر المقبل.
وطالبت "منظمات الهيكل" أيضا فى التماسها، بالسماح لليهود خلال ما وصفته "الصعود إلى جبل الهيكل" (اقتحام الأقصى)، إدخال "أدوات الصلاة المقدسة" بما يشمل رداء الصلاة "طاليت" ولفائف الصلاة السوداء "تيفلين" وكتاب الأدعية التوراتية "سيدور".
وكان ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل"، أعلن الخميس الماضى، عزمه نفخ "البوق التوراتى" فى المسجد الأقصى.
وأقدم الحاخام يهودا جليك، الاثنين الماضى، على النفخ بالبوق خلال اقتحامه مع مجموعات من المستوطنين للمسجد، ونشر الصور الاستفزازية على عديد المنصات الإسرائيلية، إضافة إلى قيام تلك المجموعات بالرقص والغناء بصوت مرتفع وأداء طقوس تلمودية فى باحات الأقصى.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض تقسيمزمانى ومكانى فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد اليهودية.
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