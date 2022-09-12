العالم اليوم - حكيم زياش يعود إلى تشكيلة المنتخب المغربي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - أعلن المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، يوم الإثنين، عودة حكيم زياش الى تشكيلة "أسود الأطلس"، للمباراتين الاعداديتين لمونديال قطر 2022 ضد تشيلي والباراغواي نهاية الشهر الحالي.

وكان زياش، جناح تشلسي الإنجليزي، أكد اعتزاله اللعب دوليا بسبب خلاف مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش وهو أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة الأخير من منصبه.

وكان المدرب البوسني الفرنسي قد استبعد زياش ومدافع أياكس أمستردام الهولندي مزراوي في المباريات الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، وكذلك مباراتي الدور الحاسم ضد الكونغو الديموقراطية في نهاية مارس الماضي، لأسباب انضباطية.