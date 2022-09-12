العالم اليوم - تشارلز الثالث يتعهد بأن يحذو حذو الملكة الراحلة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - قال الملك تشارلز الثالث في كلمة أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، يوم الاثنين، إن الملكة إليزابيث الثانية أفنت حياتها في خدمة بلدها وحافظت على نظام الملكية الدستورية.

وأضاف: الملكة الراحلة كانت مثالا لكل من عاصرها، تفانت لشعبها وأمتها، حافظت على مبادئها بفناء وشكلت مثالا لخدمة العامة.

مخاطبا النواب واللوردات، قال الملك تشارلز الثالث "تقاليدنا الديمقراطية عريقة وأصيلة، والبرلمان البريطاني هو الأداة الحية لديمقراطيتنا، من خلال مشورتكم أتمنى أن أمشي على خطا والدتي".

وسيشارك الملك تشارلز أيضا كبار أفراد العائلة المالكة في صلوات ليلية بكنيسة سانت جايلز، حيث سيسجى النعش قبل نقله إلى لندن يوم الثلاثاء.

ومنذ وفاة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، منزل عطلتها الصيفية في اسكتلندا، تم وضع سلسلة من الخطط المصممة بعناية للحداد على الملكة التي اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما.

ومن المقرر أن يتوجه الملك وزوجته إلى إدنبره للانضمام إلى شقيقته آن وشقيقيه أندرو وإدوارد.

وسيسير أبناء الملكة بعد ذلك في موكب خلف النعش لدى نقله إلى كاتدرائية سانت جايلز محاطا بالجنود.

وسيتمكن الآلاف من المعزين من المرور أمام نعش الملكة إليزابيث على مدار الساعة من مساء الأربعاء حتى وقت مبكر من يوم جنازتها.

ومن المتوقع أن يلقي مئات الآلاف من الأشخاص نظرة الوداع على أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش قبل جنازتها الرسمية يوم 19 سبتمبر والتي سيحضرها زعماء العالم.