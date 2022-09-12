نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نتائجنا || نتائج إعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من الناس يحثون عن رابط موقع نتائجنا ، حيث نشر الموقع الرسمي نتائجنا اخر التحديثات عن عملية تصحيح نتائج الأعتراضات السادس الأعدادي في العراق، وتمت عملية التصحيح بنسبة 100%، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في الساعات القليلة القادمة في محافظة العراق ومحافظة بغداد ومحافظة كركوك ومحافظة الأنبار وبابل، بغداد والبصرة وذي قار، وديالي ومحافظة داهوك، واربيل، ومحافظة كربلاء، ميثان والمثني والنجف، ونيناوي، ومحافظة القادسية، ومحافظة صلاح الدين، السلايمانية وواسط، ويترقب الطلاب نتائج الصف السادس الأعدادي 2022، حيث ظهرت نتائج الأحيائي والتطبيقي والأدبي بي دي إف، في جميع المحافظات دفعة واحدة على خلاف العادة، وسيتم توضيح كيفية الحصول على النتيجة وكذلك فتح ملف بي دي إف لنتائج كل المحافظات في العراق.

رابط موقع نتائجنا

هناك العديد من الطرق لمعرفة نتائج الأعتراضات للصف السادس الأعدادي بجميع محافظات العراق، ويتم ذلك من خلال رابط موقع نتائجنا، فهناك بعض الخطوات لمعرفة نتيجة الصف السادس الأعدادي من الرابط المخصص للنتيجة ومن هذه الخطوات:

اولا يجب على الطالب التوجه إلى موقع نتائجنا الرسمي.

الرسمي. ثم يقوم بتحديد نتيجة اعتراضات الصف السادس الأعدادي.

وبعد ذلك تظهر أمامك ثلاثة قوائم تعمل العناوين التالية نتائج التطبيقي نتائج الأحيائي ونتائج الأدبي.

إختر تخصص دراستك وبعض ذلك تحديد خانة المحافظة.

ومن ثم تجد خانتين بجوار خانة المحافظة وبهما حالة النتيجة.

تأكد من بياناتك ثم قم بالضغط علي زر “النشر”.

رابط موقع نتائجنا لمعرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

بدأ نشر نتيجة اعتراضات السادس الأعدادي 2022 في محافظة الأنبار، وينتظر باقي طلاب السادس الأعدادي في المحافظات الأخري رفع نتائجهم، حيث يتدرج مديرة التربية في الاعلان عن باقي المحافظات في الساعات القليلة القادمة، وذلك على رابط موقع نتائجنا المعروف والمصرح به من قبل الوزارة، كما يتم عرض جميع التفاصيل فور ظهور نتيجة الأعتراضات للصف السادس الأعدادي 2022 بجميع المحافظات، كما يبين موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية أنه تم التصحيح الكامل لدفتر الامتحانات، وسوف تنشر النتيجة النهائية في كافة المحافظات دفعة واحدة خلال الساعات القليلة المقبلة.