نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تُعلن موعد بداية العام الدراسى الجديد 2022 للمدارس والجامعات المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الانتهاء من سباق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الدور الاول والدور الثانى وظهور النتائج قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتاجيل الدراسة حتى ان تكون يوم 1 اكتوبر 2022، بحيث يكون موعد بداية العام الدراسى الجديد 18 سبتمبر للمدارس الدولية وذلك للاستعداد وشراء المستلزمات المدرسية والتعرف على الزى الرسمى لكل مرحلة تعليمية، تابعونا من خلال هذا الموضوع نقدم لكم في الفقرات التالية موعد بداية العام الدراسي الجديد واستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.

موعد بداية العام الدراسى الجديد 2022

قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد موعد بداية العام الدراسى الجديد 2022 من يوم السبت الموافق 1 كتوبر 2022 وحدد يوم الاحد الموافق 18 سبتمبر للمدارس الدولية وذلك بدلا من التباين فى بدء العام الدراسى التى كانت متابعه فى الاعوام السابقة، واعلنت ايضا وزارة التربية والتعليم عن تغير بعض الاجزاء فى منهج الصف الرابع الابتدائى حتى يتماشى مع الطلاب وهذا القرار ادى الى ارتياح اولياء الامور، كما اوضحت وزارة التربية والتعليم سبب تاجيل الدراسة من يوم 24 سبتمبر الى يوم 1 اكتوبر وذلك لحرصها على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى الجديد وهذا الموعد تزامنا مع جميع المدارس والجامعات والمعاهد الازهرية بالاتفاق مع وزارة التعليم العالى والتعليم الازهرى.

العام الدراسى الجديد 2023

قامت وزراة التربية والتعليم بتحديد موعد بداية العام الدراسى الجديد 2022 الفصل الدراسى الاول 24 سبتمبر الا انها قامت منذ اسابيع قليلة بتاجيلها وتبدا فى 1 اكتوبر لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، وهكذا تبلغ مدة الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى الجديد 98 يوما دراسيا بعد حذف العطلات الرسمية، ويبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجديد يوم 19 فبراير 2023 ويستمر حتى 9 يونيو، وهكذا تبلغ مدة الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجديد 96 يوما.

استعدادات وزارة التربية والتعليم لبداية العام الدراسى الجديد

قامت وزارة التربية والتعليم بتجهيز حوالي 60 الف مدرسة لاستقبال الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية المختلفة من ابتدائى واعدادى وثانوى والمدارس الفنية ، بالاتفاق مع وزراة التعليم العالى لتجهيز الجامعات لاستقبال الطلاب الجدد من ابناء الثانوية العامة مع اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.