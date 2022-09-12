نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إنتخابات السويد” التعرف على نتائج الانتخابات السويدية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الانتخابات السويدية 2022، تم اجراء الانتخابات العامة فى دولة السويد يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر 2022 فى منافسة كبيرة وذلك لانتخاب 349 عضو للبرلمان السويدى، وانتخابات مجالس المقاطعات العشرين إضافة الى انتخابات المجالس البلدية الـ 290، حيث لا تشكل هذه المستويات الثلاثة تسلسلا، بل لكل منها مسؤوليات في مجالات خاصة وهم الذين سيقومون باختيار رئيس الوزراء السويدى، واليوم ارتفعت معدلات البحث حول نتائج الانتخابات السويدية لمعرفة الفائز فى الانتخابات، وجدير بالذكر قام حزب الاشتراكيون بقيادة ستيفان لوفين بتشكيل حكومة مع الحزب الاخضر، وذلك حيث متنع حزب الوسط وحزب اليسار والليبراليون عن التصويت، و في يناير 2019 كانت عملية حل التحالف مستمرة التي شارك فيها حزب الوسط والليبراليون، وذلك قبل فترة قصيرة من انتخاب لوفين كرئيس للوزراء.

نتائج الانتخابات السويدية 2022

في يونيو 2021 تم اقالة حكومة لوفين ثم تم تشكيلها مرة اخرب ولكن بعد فترة قام لوفين بتقديم استقالتة من رئاسة الوزراء، وتم تعين وزيره المالية السابقة ماجدالينا اندروسن لرئاسة الحزب في نوفمبر 2021، وقامت برئاسة الحكومة من ذلك الوقت حتى الان ، وتم اجراء الانتخابات فى سبتمبر 2022 وحتى الان لم يكون هناك نتائج للانتخابات السويدية من مصدر موثوق منة.

توقعات نتائج الانتخابات السودية 2022

توجه الشعب السويدى لمراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم والبعض يتوقع نتيجة الانتخابات لليمين الحلول وتكون اول مرة فى تاريخة، والبعض يتوقع حزب الاشتراكية الديمقراطيه برئاسة ماجدالينا اندرسون وهى تكون اول رئيسة امراة للحزب والحكومة السويدية، وهى تحظي على ثقه كبيرة من الشعب السويدى حيث انها وفي هذه اللحظة متقدمة على منافسها من حزب المعتدلين بما يصل الى نسبة “32%” من الاصوات، وقالت أندرسون السبت في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية “إنه سباق يشهد منافسة شديدة للغاية”. وأضافت “بالطبع أخشى قيام حكومة تعتمد بشكل تام على بصفتهم الحزب الأول في الحكومة أو الداعم الأول له ستكون لدينا سويد مختلفة لأربع سنوات، وتشير التوقعات واستطلاعات الراى الى حصول تكتل اليسار علي نسبة 49.1 %، واليمين واليمين المتطرف 49.9%، وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية فور اغلاق مراكز الانتخابات.