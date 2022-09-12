نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل ظهرت الان نتائج تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة لكل الشعب ادبى وعلمى من موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الان نتائج تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة لكل الشعب ادبى وعلمى من موقع بوابة التنسيق الالكترونى ، ظهرت الان منذ لحظات نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى وكان كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور يبحثون بكثرة حول نتائج التنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام 2022 من اجل معرفة الكليات التى تم ترشيحها لهم فى الفترة المقبلة من اجل الالتحاق بها قبل بداية العام الدراسى الجديد فى الفترة المقبلة وننشر لكم الان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى .

نتائج تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة

ننشر لكم عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى وكيفية الحصول عليها من على الموقع ذاته حيث اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي، عدد الطلاب المرشحين للمعاهد والجامعات بتنسيق المرحلة الثالثة و جاء ع النحو الاتى :-

عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.

الإجمالي: 196187.

و سجل الحد الأدنى للقبول للشعبة العلمية والأدبية: 205 درجة فأكثر بنسبة 50% وكان تنسيق النرحلة الثاثلة يضم كل الطلاب الناجحين فى الدور الاول للثانوية العامة وكذلك كل الطلاب الناجحين فى الدور الثانى للثانوية العامة بالاضافة الى المتخلفين عن التسجيل المرحلتين الاولى والثانية

طرق الاستعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة

ننشر لكم الان طرق الاستعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات فى الفترة الحالية بعد ان تم الاعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالى وتلك الطريقة هى :-

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به ورقمه السري.

سيتم ظهور اسم الكلية التي تم الترشيح إليها

يتم طباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر والاحتفاظ بها .

فى انتظار اعلان موعد فتح باب تقليل الاغتراب الفترة المقبلة عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى والتى ستكون متاحة بشكل متوقع فى اقرب وقت ممكن وسنوافيكم بكل الاخبار الجديدة الخاصة بتنسيق الجامعات المرحلة الثالثة .