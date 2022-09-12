جدة - نرمين السيد - ألقى الملك تشارلز الثالث، اليوم الإثنين، كلمة أمام مجلسى العموم واللوردات البريطانى.



جدة - نرمين السيد - ألقى الملك تشارلز الثالث، اليوم الإثنين، كلمة أمام مجلسى العموم واللوردات البريطانى. وتلقى تشارلز، التعازى في وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، من المشرعين فى المجلس، وهي مراسم تقليدية بريطانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك تشارلز الثالث يلقى كلمة أمام مجلسى العموم واللوردات البريطانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.