روسيا تحبط هجمات إرهابية ضد سلطات خيرسون وأعضاء حكومة القرم

جدة - نرمين السيد - وذكر الأمن الروسى -فى بيان اليوم الإثنين-: "حاولت الاستخبارات الأوكرانية ارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد المسؤولين فى الإدارة العسكرية المدنية فى مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم". وأشار إلى قيام جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بتحديد المنفذين ومراقبة تحركاتهم ونجاحه فى إحباط المخطط الإرهابى المعد من قبلهم بعد تحديد قنوات الاتصال والممولين. ولم يوضح بيان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أى تفاصيل أخرى لهذه العملية. وتخوض أجهزة الأمن فى المدن والأقاليم الروسية المختلفة -بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية"- حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية، التى تربطها علاقة ولاء مع تنظيم داعش الإرهابى وغيره من التنظيمات الإرهابية، والتى تسعى إلى تحويل عدد من المناطق فى روسيا إلى بؤر عدم استقرار وتجنيد المواطنين الروس فى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

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