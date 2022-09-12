نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” بدء صرف حساب المواطن || إيداع الدفعة الجديد لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث عن صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة ، حيث انه امس يوم الاحد الموافق 11/9/2022 بدء صرف حساب المواطن الدفعة 58 من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستطيع كافة المواطنين من خلال رقم الحساب الاستعلام عن رقم حساب المواطن دفعة 58 توفر فيه شروط التى حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسبب الاساسى لصرف حساب المواطن هو سعى حكومة السعودية لتوفير الراحة والاستقرار المادي والاقتصادي خاصة بعد الازمة والركود الاقتصادى التى تمر بها البلاد.

بدء صرف حساب المواطن

عبر موقع حساب المواطن الرسمى على توير اعلن عن بدء صرف حساب المواطن، وذلك تنفيذا لقرار الملك سلمان ابن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين، حيث خصص الملك سلمان مبلغ ايضافى 8 مليارات ريال سعودى لحساب المواطن.

موعد بدء صرف حساب المواطن

خصصت المملكة العربية السعودية يوم 10 من كل شهر لصرف حساب المواطن وعند مصادفة يوم 10 من الشهر بعطلة رسمية يتم الصرف باليوم الذى يلية، وقام المسولين عن ادارةحساب المواطن بتوفير رقم خاص للاستعلام عن حساب المواطن وذلك للاستعلام عن كافة المعلومات وتقديم الشكاوى وهذا الرقم هو (19912) ويكون متاحا من الاحد الى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 مساءا.

خطوات الاستعلام عن صرف حساب المواطن

هناك العديد من الخطوات المطلوبة لبدء صرف حساب المواطن وهي:

الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي .

. بعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

ثم كتابة البيانات الخاصه بك.

والدخول على حساب الخاص بك.

الضغط علي استعلام.

ادخال رقم الهوية الخاص بالمواطن.

اخل رقم السجل المدنى الخاص بالمواطن.

كتابة الرمز المرئى للمواطن.

ثم الضغط على استعلام.

ستجد حالة الرفض او القبول اذا كان رفض قم بالضغط علي زر معرفة سبب الرفض.

وبعد ذلك ستجد اسباب الرفض قم بتغير المعلومات والبيانات الخاطئة ثم قم برفعها مرة اخرى وتقديم الطلب تظهر جميع المعلومات والتفاصيل عن المواطن .

شروط بدء صرف حساب المواطن

ان يكون المواطن سعودى الجنسية يقيم فى المملكة العربية السعودية.

عدم وجود المواطن فى اى السجون السعودية.

يشترط الا يقل عمر المواطن عن 35 عاما.

ليس لدية اى حيازات او عقارات.

عدم وجود لة سجل تجارى باسمة.

توافق البيانات المفصح في الشروط عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

جدير بالذكر ان يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة من خلال رقم الحساب الاستعلام عن رقم حساب المواطن دفعة 58، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعتبر السبب الرئيس لصرف حساب المواطن هو سعى الحكومة السعودية لتوفير الراحة والاستقرار المادي والاقتصادي، تابعونا نوافيكم بكل جديد عن هذا الموضوع.