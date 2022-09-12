نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الان للفرع العلمي والادبي عبر موقع التنسيق الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم غلق باب التسجيل في تنسيق ا لمرحلة الثالثة والطلاب الان ينتظرون نتيجة التنسيق، حيث قام الطلاب المتقدمون في تنسيق المرحلة الثالثة بتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لـ تنسيق المرحلة الثالثة، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين فى المرحلة الثالثة الى 199 الف طالب وطالبة وذلك بحد ادنى للمرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسية 50%، وتم تفعيل الروابط الخاصة بظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اكد مصدر مسئول فى وزراة التربية والتعليم والبحث العلمى ان نتيجه تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثالثه 2022 من المنتظر انها تظهر خلال 48 ساعه.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

هناك عدة خطوات للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة

الدخول على الرابط الخاص ب موقع التنسيق الالكتروني الرسمي .

. ثم على الطالب القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص بك ورقمك السري.

ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

قم بطباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

مستندات التقديم بالجامعات

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها ينبغي على الطالب تجهيز المستندات التالية:

تجهيز أوراقه والبيانات الخاصة به.

إنهاء كافة إجراءات الالتحاق بالكلية واستخراج الكارنية.

إجراء الكشف الطبي.

دفع المصروفات الدراسية.

طباعة شهادة الترشيح.

شهادة الميلاد الاصلية.

5 صور شخصية بخلفية بيضاء.

صورة البطاقة الشخصية السارية.

نموذج 2 من مكتب التجنيد للذكور.

مكتب تنسيق المرحلة الثالثة

كان مكتب التنسيق قد أعلن الحدود الدونيا للمرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية من 50%، حيث تلقي طلبات تسجيل الرغبات من يوم 3 سبتمبر الجاري عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما انتهي تسجيل طلبات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق في شهر أغسطس الماضي وينتظر الطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى آخر نتائج قبول الطلبات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والمؤشرات الأولية

كلية الآداب انتساب موجه 59%، وكلية تربية فنية 55%، وكلية تربية رياضية بنات وبنين 55%، والخدمة الاجتماعية 56.5%، والمعهد الفني للتمريض 54%، ومن المتوقع إتاحة كليات الحقوق لطلاب الشعبة العلمية بمقاعد كثيرة بأكثر من 14 جامعة حكومية، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة، وهي الميزة التي يفتقدها طلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة، وكان نصيب الشعبة الادبية الاكبر من المعهد الحكومية بينما الشعبة العلميه (علمى ريلضة او علمى علوم) النصيب الاكبر من الكليات الحكومية.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني الرسمي الخاص بها، ويمكن لجميع طلاب المرحلة الثالثة الان الدخول الي الموقع والقيام بادخال البيانات الخاصة بهم من الرقم القومي ورقم الجلوس ومن ثم التمكن من الحصول على النتائج، وحصل طلاب الشعبة الادبية على النسبة الاكبر في المعاهد، وطلاب الشعبة العلمية على النسبة الاكبر في الكليات.

جدير بالذكر انه قد بلغ عدد الطلاب المتقدمين فى المرحلة الثالثة الى 199 الف طالب وطالبة وذلك بحد ادنى للمرحلة الثالثة هو 205 درجة بنسية 50%، وتم تفعيل الروابط الخاصة بظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، ويمكنكم الان الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عن طريق اتاباع الخطوات المذكورة اعلاه، تابعونا نوافيكم بكل جديد عن هذا الموضوع.