نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنـا” رقم حساب المواطن الدفعة 58 || الإستعلام عن أحقية وقيمة الدعم الدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث مؤخراً بين المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن رقم حساب المواطن الدفعة 58، وذلك للاستعلام عن قيمة الدعم الخاص بحساب المواطن هذا الشهر، والجدير بالذكر أنه مسبقاً قد أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء اجراءات صرف حساب المواطن الدفعة 58، وذلك بعد تأخر الدفع يوم واحد بسبب العطلة الرسمية، وخلال الساعات المقبلة سوف يصل الدعم إلى الحسابات الخاصة بجميع المستحقين.

حساب المواطن الدفعة 58

ينتظر مواطني المملكة العربية السعودية بشكل شهري موعد ايداع حساب المواطن، ومعرفة رقم حساب المواطن الدفعة 58، وينتظرون إعلان الموعد المحدد للصرف من قبل الجهات الرسمية لأن اليوم قد يوافق عطلة رسمية وهناك دائماً احتمالية تأخير ميعاد الصرف يوم واحد، وحساب المواطن الدفعة 58 يكون متواجد في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين والمستحقين، ويمكن الاستعلام عن نتيجة استحقاق حساب المواطن بشكل الكتروني عن طريق رقم الهوية من خلال الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني بوابة حساب المواطن .

. تسجيل الدخول من خلال البيانات الشخصية لفتح الحساب بالموقع.

الضغط على زر الاستعلام عن الأهلية لمعرفة نتائج التأهيل وغير الأهلية.

في حالة عدم الأهلية يمكن للمستخدم تقديم اعتراض وذلك في حالة الرفض.

يقوم المستخدم من نفس الموقع بالضغط على زر معرفة سبب الرفض.

عند معرفة أسباب الرفض يتم تعديل البيانات الخاطئة واعادة تصحيحها وتقديم طلب جديد.

حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية بالسعودية، والمسئولة عن حساب المواطن، إمكانية تقديم طلب اعتراض على نتائج الاستحقاق، من خلال إرسال شكوى للاعتراض على المبالغ المستحقة في الحساب الخاص بالمواطن، ويمكن تقديم طلب الاعتراض والتعديل على المبلغ المستحق بالحساب بعد حوالي أسبوع من كل دفعة، بحيث يتم مراجعة الطلبات خلال فترة تصل إلى ثلاثة شهور.

رقم حساب المواطن الدفعة 58

أعلن حساب المواطن مسبقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي رقم حساب المواطن الدفعة 58 الموحد، الذي يمكن للمستفيد من خلاله الاتصال والاستعلام عن نتائج الدفعة الجديدة ونتائج الأهلية، وأي تفاصيل أخرى متعلقة بالدفعات ومواعيد الصرف، والرقم هو 19912، ويعمل الرقم على مدار اليوم ليستقبل جميع الاستفسارات والشكاوي التي يحتاجها المواطن بخصوص حساب المواطن.

ويقوم البرنامج في كل دفعة بإعلام المواطنين المقدمين، للتأكد من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم، وذلك بهدف حصولهم على المساعدة، والجدير بالذكر أن البرنامج أطلق في شهر مارس عام 2019 الماضي تطبيقاً للهواتف الذكية، للتسهيل على المواطنين للإطلاع على على كافة البيانات الخاصة بهم وتعديلها، ومشاهدة تفاصيل الطلب المقدم والتحقق من الأهلية، وعرض التفاصيل الخاصة بالدفعات النقدية.