نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في تكافل الطلاب 1444 بعد الزيادة الجديدة والشروط المطلوبة takaful.org.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في تكافل الطلاب 1444، منذ أن أعلنت المؤسسة العامة الخيرية تكافل عن صرف جوائز للطلاب المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية وهناك الكثير من أولياء الأمور الذين يقومون بالبحث عن دعم تكافل، تقدم المملكة العربية السعودية جميع الوسائل الممكنة التي يمكن أن تقدم المساعدة للكثير من الأسر السعودية، ومن أهم البرامج الخيرية التي تقدمها المملكة هو دعم تكافل الذي يعمل على صرف دعم للطلاب والطالبات المحتاجين للدعم لمساعدة الأسر في الأعباء الدراسية، ويقدم الدعم لمختلف الطلاب في جميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية للطلاب الغير قادرين، ولذلك بغرض تحسين مستقبل الطلاب العلمي والعملي لاستمرار الطلاب في النظام التعليمي.

التسجيل في تكافل الطلاب 1444

لكي يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على دعم تكافل يجب على الطالب التسجيل في البرنامج وإدخال البيانات المطلوبة وتقديم طلب، وذلك بعد مراجعة شروط تكافل التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنقدم لكم خطوات التسجيل وهي:

الدخول إلى موقع تكافل الطلاب الإلكتروني.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على بوابة الطلاب.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد.

سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات قم بكتابة البيانات المطلوبة ( رقم هوية ولي الأمر، رقم هاتف ولي الأمر).

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص.

ثم الضغط على متابعة.

سيتم إرسال رمز التحقق في رسالة نصية على جوالك.

قم بإدخال الرمز لكي يتم استكمال طلب التسجيل.

بعد ذلك قم بتسجيل بيانات الطالب (الإسم، رقم هوية الطالب، رقم جوال ولي الأمر).

قم بإدخال كلمة المرور ثم إعادة إدخال كلمة المرور، وإدخال البريد الإلكتروني.

ثم الضغط على تسجيل.

ستظهر أمامك صفحة تسجيل البيانات قم بالاحتفاظ بها.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

سيظهر أمامك برامج الدعم المتاحة قم بتحديد الدعم التي تريد التسجيل بها.

شروط التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1444

لكي يتم مساعدة أكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين يستحقون الدعم تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يحصل الطالب على الدعم ويستثني من ذلك ( طلاب وطالبات الذين يلتحقون بالسنة النهائية الصف الثالث الثانوي العامة، محو الأمية) وشروط التسجيل هي: