انفجار لغم حوثى فى سيارة مدنية باليمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت المصادر، حسبما نقلت قناة (اليمن) الإخبارية اليوم الاثنين، أن لغما حوثيا انفجر فى سيارة المواطن مرضى الوهاسى/ فى منطقة اليتمة شمال شرق محافظة الجوف، ما أدى إلى تضرر السيارة بالكامل فيما لم تسجل خسائر بشرية نتيجة الانفجار. وتستمر ميليشيات الحوثى الانقلابية فى خرقها للهدنة الأممية التى بدأت مطلع أبريل الماضى ولمدة شهرين إضافيين.

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