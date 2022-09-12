موسكو تعتزم تخصيص 100 مليار روبل لدعم استقرار الاقتصاد الروسى

وقال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين -خلال اجتماع حكومى اليوم الإثنين-: "تواصل الحكومة اتخاذ قرارات لدعم الشركات والمواطنين فى مواجهة القيود الخارجية، حيث أكد الرئيس الروسى على ضرورة مساعدة الصناعات فى التغلب على الصعوبات".
وأضاف: "لقد ناقشنا بالتفصيل، خلال اجتماع لهيئة رئاسة اللجنة الحكومية لاستقرار الاقتصاد، المجالات التى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام"، مشيرا إلى أنه تقرر تخصيص حوالى 100 مليار روبل لهذه الأغراض.
يُذكر أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات عليها طالت شركات وقطاعات اقتصادية مختلفة.
من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى فى البلاد.
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