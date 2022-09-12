نيوزلندا تخفف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر "راديو نيوزلندا" أن إلغاء القيود يشمل إسقاط ارتداء الكمامات إلزاميا عدا فى المنشآت الصحية ودور المسنين، وإلغاء متطلبات اللقاح للمسافرين الوافدين وأطقم الطيران، والبدء فى إصدار تقارير الإصابات بشكل أسبوعى وليس يومى. كما ستستمر السلطات فى دعم الأنشطة التجارية والعمال، وسيكون على المصابين عزل أنفسهم بالمنزل لسبعة أيام فقط وتتاح الأدوية المضادة للفيروسات لكبار السن فور تأكد إصابتهم بالمرض. وأوضحت أردرن أن القرار يأتى فى ظل انخفاض عدد المرضى فى المستشفيات لأدنى مستوياته منذ فبراير الماضى، وتحقيق نجاح كبير فى تلقيح المواطنين، وإتاحة الأدوية المضادة للفيروسات بشكل واسع.

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