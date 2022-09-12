الصين.. ارتفاع عدد قتلى زلزال سيتشوان إلى 93 شخصا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب محافظة لودينج بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، إلى 93 شخصاً، فيما لا يزال 25 آخرون فى عداد المفقودين.





وأفاد مقر جهاز الإنقاذ المحلى -حسب ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية- بأن 55 حالة وفاة حدثت فى منطقة جانزى التبتية الذاتية الحكم، حيث تقع لودينج، بينما تم الإبلاغ عن 38 وفاة فى مدينة يان حتى الساعة 5 مساء أمس الأحد، ومن بين المفقودين 9 فى محافظة لودينج و16 فى شيميان بمدينة يان.

وتسبب الزلزال، الذى بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، فى تدمير العديد من المبانى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ووقع الزلزال على بعد حوالى 43 كيلومترا جنوب شرقى مدينة (كانجدينج) فى مقاطعة "سيتشوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

يذكر أن الزلازل شائعة الحدوث إلى حد ما فى الصين، خاصة فى مناطق جنوب غربى البلاد التى تعد نشطة زلزاليا.