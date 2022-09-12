نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض الثلج.. تبييض فوري في يوم واحد بطرق طبيعية تخلصي من كل الاسمرار واثار الشمس في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التعرض لأشعة الشمس خاصةً في فصل الصيف هو السبب وراء اللون الداكن في البشرة، ومع بداية الفصل الدراسي تحتاج الفتيات للتخلص من هذا اللون الداكن بكل بساطة؛ لذلك تبحث عن طرق تبييض فوري في يوم واحد، وهذا ما سنقوم بتقديمه لكم من خلال السطور القادمة؛ لذا عليكم متابعة المقال إلى النهاية للتعرف على الطرق الفعالة بشأن ذلك.

تبييض فوري في يوم واحد

إليك الحل المثالي لتفتيح البشرة خلال يوم واحد بكل بساطة، وذلك من خلال أهم الطرق التي نعرضها عليكم.

ماسك الحمص للوجه

يعمل الحمص كنوع من أنواع المقشرات القوية للبشرة التي تمنح البشرة البياض والنعومة، وذلك كما يلي:

المكونات:

ثلاثة ملاعق من الحمص الجاف.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير:

في البداية عليك بطحن الحمص طحنًا ناعمًا، ثم أضيفي إليه ماء الورد حتى يصبح الخليط كالعجين.

بعد ذلك اغسلي وجهك بماء دافئ، ثم افردي الماسك عليه.

ثم اتركي الماسك حتى يجفعلى البشرة.

بعد ذلك ابدئي في فركه بحركة دائرية حتى تتخلصي منه، وفي ذلك الوقت سيزول الجلد الداكن مع الماسك.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

بعد ذلك قومي بمسح وجهك بالقليل من زيت الزيتون.

الكركم لتبييض الوجه

يستخدم الكركم لتبييض الوجه بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتان من الكركم.

وملعقتان من اللبن الزبادي.

ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

يخلط الكركم مع اللبن الزبادي في طبق، ويضاف إليهم عصير الليمون وتقلب المكونات جيدًا.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نفرد خليط الكركم على الوجه.

ثم يترك الخليط حتى يجفعلى البشرة.

بعد ذلك نقوم بفركه من على البشرة ببساطة.

ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

بينما في حالة تراكم اللون الأصفر الخاص بالكركم على الوجه عليك بغمس قطعة من القطن في لبن

ثم تمريرها على الوجه حتى يزول نهائيًا.

كما يمكن استخدام زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون لنفس الغرض.

في نهاية مقال تبييض فوري في يوم واحد فقد عرضنا عليكم أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لذلك منها الكركم مع الليمون، والأخرى طريقة الحمص المطحون، كما عرضنا عليكم طرق للتخلص من لون الكركم من على بشرتك بكل سهولة.