نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 موقع التنسيق الالكتروني tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتمدت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني الرسمي، ويمكن لجميع الطلاب الان الدخول الي الموقع والتمكن من الحصول على نتائج التنسيق الخاصة بهم وطباعة بطاقة الترشيح عن طريق اتباع الخطوات التي سنعرضها لكم في الفقرات التالية، وجدير بالذكر ان نتائج التنسيق تاخرت بشكل كبير مما اثار جدل الطلاب حيث انه كان من المفترض ان يغلق باب التسجيل يوم الاربعاء الماضي الا انه استمر حتي يوم الجمعة وكان من المفترض ان يتم الاعلان عن النتائج يوم الجمعة الا انه تم الاعلان عنها يوم امس الاحد 11\9\2022، وهناك العديد من الكليات والمعاهد المتميزة المعلن عنها من قبل الوزارة وجاءت في بطاقة الترشيح للعديد من طلاب المرحلة الثالثة، وتابعونا نقدم لكم في الفقرات التالية رابط رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات الحصول على بطاقة الترشيح.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وعن اتاحة الننتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق، ويضم تنسيق المرحلة الثالثة الطلا الناجحين من الدور الاول بنسبة نجاح لا تتعدي ال 60% وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الاولي والثانية “استنفاذ الرغبات” ، وايضا الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني 2022، وجدير بالذكر ان عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثالثة الشعبة العلمية وصل الي 106436 واما عن الشعبة الادبية 89751 باجمالي يصل الي 196187، منهم الطلاب الذين تم ترشيحهم لكليات او معاهد معتمدة رسميا، تابعونا نستعرض معكم في الفقراة التالية رابط وكيفية الحصول علي نتائج المرحلة الثالثة.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة عن طريق الدخول الي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 التابع للوزارة واتباع الخطوات الاتية: