الفلبين.. مد حالة الكارثة بسبب جائحة كورونا لمدة 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية -فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السكرتيرة الصحفية للرئيس الفلبينى تريكسى كروز أنجيليس- قولها: "تم تمديد حالة الكارثة لمدة 3 أشهر على الأرجح ولكن فقط لغرض الحفاظ على المزايا الناتجة عن تطبيقها".
وأضافت أنه من بين المزايا المذكورة إطلاق حزم التعويضات والمشتريات الطارئة وبدل المخاطر الخاص للعاملين فى مجال الرعاية الصحية.
تأتى هذه التطورات بعد إسبوع من إعلان وزارة الصحة أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن أوصى ببقاء حالة الكارثة بسبب جائحة كورونا حتى نهاية عام 2022.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه حتى أمس الأحد، بلغ إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد 3 ملايين و906 آلاف و269 شخصا.
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