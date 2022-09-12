بريطانيا: ثقة القوات الروسية فى قيادتها عرضة للتدهور

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية إن نجاح القوات الأوكرانية فى هجومها المضاد لإخراج القوات الروسية من إقليم خاركيف، له تداعيات كبيرة على التصميم العام لعمليات روسيا، وعلى معنويات جنودها على الأرض.





وذكرت الوزارة -فى تحديثها الاستخباراتى اليومى بشأن الوضع فى أوكرانيا، اليوم الاثنين- أنه من المرجح للغاية أن تجبر غالبية القوات فى أوكرانيا على إعطاء الأولوية للإجراءات الدفاعية الطارئة، بحسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

ووصفت الوزارة ثقة القوات الروسية المنتشرة على الأرض فى القيادة العسكرية الروسية العليا بأنها محدودة بالفعل، ومن المرجح أن تتدهور أكثر.

كما رجحت الدفاع البريطانية بأن تكون روسيا قد أمرت بسحب قواتها من كامل المنطقة التى تسيطر عليها فى إقليم خاركيف غربى نهر أوسكيل.

وأشارت إلى أنه ما زالت هناك جيوب مقاومة معزولة فى هذا القطاع، لكن منذ الأربعاء، استعادت أوكرانيا أراضى تبلغ ضعف مساحة لندن الكبرى على الأقل، أى ما يعادل 3 آلاف كيلومتر مربع.

أما فى جنوب أوكرانيا، بالقرب من خيرسون، فتوقعت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تجد صعوبة بالغة فى جلب احتياطيات كافية عبر نهر دنيبرو إلى خط المواجهة على الضفة الغربية للنهر.

وتابعت أن الجسر العائم الذى بدأت روسيا إنشاءه منذ أكثر من أسبوعين لم يكتمل بعد، ومن المحتمل أن المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى تضرب الآن معابر دنيبرو بصورة متكررة لدرجة تجعل روسيا غير قادرة على إجراء إصلاحات للجسور المتضررة.