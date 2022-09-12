أقدم تجمع مصرى فى كندا ينظم حفله السنوى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حضر الحفل، الذى أقيم بنادى "ليونهيد" للجولف، لفيف من قيادات الجالية المصرية، إلى جانب العالمة الكندية من أصل مصرى الدكتورة هدى المراغى الحاصلة على أرفع وسام مدنى فى كندا، وزوجها العالم المصرى الكبير الدكتور وجيه المراغى أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور، وعضو البرلمان ونائب وزير السياحة بأونتاريو شريف سبعاوى، وأعضاء الهيئة الكندية للتراث المصرى.

ووجَّه رئيس نادى النيل الدكتور محمد الحلوجى كلمة، أشاد فيها بجهود أبناء الجالية المصرية خلال السنوات الماضية وتكاتفهم معًا من أجل تقديم خدمات للمصريين فى أونتاريو.

وشهد الحفل فقرات ترفيهية، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين بالمنح الدراسية التى يقدمها النادى للطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعات، وهو تقليد حرص النادى عليه منذ تأسيسه بدعم من الأعضاء والمؤسسين.

ويعد نادى النيل أحد أبرز التجمعات المصرية فى كندا، وجاء إنشاؤه من تجمع عدد من الأسر المصرية فى مدينة تورونتو لتدريس اللغة العربية بجامعة يورك فى عام 1984، قبل أن يزيد هذا العدد إلى نحو 50 أسرة من المصريين المهاجرين.

وتهدف الفعاليات التى ينظمها النادى إلى ربط المصريين فى كندا بمصر، عبر سلسلة أنشطة اجتماعية، وثقافية، وفنية، وأيضًا رياضية.