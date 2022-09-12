برلمان سنغافورة يقف دقيقة حدادا على الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن رئيسة مجلس النواب إندرانى راجا قولها "لم تكن جلالة الملكة الراحلة ملكة المملكة المتحدة فحسب، بل كانت أيضا رئيسة الكومنولث وهى أسرة مكونة من 56 دولة فى جميع أنحاء العالم والتى تعد سنغافورة عضوا فيها".

وحضر الجلسة البرلمانية المفوض السامى البريطانى لجمهورية سنغافورة كارا أوين.

على صعيد متصل، أعلن رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، أن رئيس الوزراء، بيتر فيالا، سيمثل بلاده فى جنازة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

وقال زيمان - حسبما ذكر راديو براغ الدولى اليوم الإثنين، إن الأطباء منعوه من السفر لأسباب طبية ولذلك طلب من رئيس الوزراء الحضور عوضا عنه.

وفى سياق مختلف، أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اعتزام بلادها اعتبار يوم 26 سبتمبر الجارى يوم عطلة رسمية حدادا على وفاة الملكة إليزالبيث الثانية، كما أنه من المقرر أن تقام مراسم تذكارية رسمية فى العاصمة ولينجتون فى اليوم ذاته.

وقالت - حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أنها ستحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية ووصفتها بأنها شخص غير عادى., مضيفة "بصفتها ملكة نيوزيلندا وذات السيادة المحبوبة منذ أكثر من 70 عاما، إنه من المناسب أن نحتفل بحياتها المكرسة للخدمة العامة بإقامة حفل تذكارى للدولة وعطلة عامة لمرة واحدة".

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما بعد أن حكمت لمدة 70 عاما، وستقام الجنازة الرسمية لها يوم 19 سبتمبر الجارى فى كنيسة وستمنستر أبى فى لندن.

يشار إلى أن مجلس اعتلاء العرش البريطانى أعلن أمس الأول (السبت) الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد فى أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم فى تاريخ البلاد، وتعهد الملك خلال كلمة له عقب إعلانه ملكا بتكريس الباقى من حياته للقيام بدوره تجاه البلاد بعد وفاة والدته الملكة.