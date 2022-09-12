العراق يبحث مع الناتو تطوير قدرات الجيش

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس أركان الجيش العراقى، الفريق أول قوات خاصة، الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مع قائد بعثة حلف الناتو فى العراق الجنرال جيوفانى م. اينوتش، التعاون من أجل تطوير قدرات الجيش العراقى.





واستعرض الجانبان، خلال لقائهما اليوم الاثنين -وفقا لوكالة الأنباء العراقية- أطر التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب وتقديم الخبرات للمؤسسة العسكرية، من أجل تطوير قدرات الجيش العراقى.

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