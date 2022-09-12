أوكرانيا تصف استهداف روسيا للبنية التحتية للطاقة باليأس

جدة - نرمين السيد - قال أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا، تصرفات تنم عن حالة اليأس المسيطرة عليهم.





وكتب نيكولينكو -فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أن القوات الروسية استهدفت محطات كهرباء مما تسبب فى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، واصفا هذه التصرفات بأنها "يائسة فى أعقاب خسائر روسيا الفادحة وتراجعها فى شرق أوكرانيا".

وفى السياق نفسه، كتب وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا أن روسيا استهدفت البنية التحتية المدنية، مما ترك آلاف الأوكرانيين بدون كهرباء وماء وتدفئة، وبوتين يخطط لمزيد من مثل هذه التكتيكات فى فصل الشتاء.

وأطلقت روسيا، الليلة الماضية 11 صاروخا من نوع "كروز" عبر أوكرانيا، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى عدد من المناطق الأوكرانية.

وعلى الصعيد المقابل، قال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين إن قوات كييف صعدت من وتيرة قصفها للبنية التحتية الحيوية فى دونيتسك، وذلك فى محاولة منها لإحداث أزمة طاقة فى دونباس.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، عن بوشيلين قوله، إن القصف الأوكرانى تسبب فى وقف أحد أكبر مناجم الفحم فى دونيتسك.

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات فى دونيتسك مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين جراء القصف المكثف لقوات كييف على مناطق سكنية بالمدفعية الثقيلة.