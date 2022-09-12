أمريكا تندد بالضربات الصاروخية الروسية على البنية التحتية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك فى تغريدة عبر موقع تويتر حسبما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين - أن إطلاق روسيا صواريخ فى محاولة لتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية جاء كرد واضح على تحرير أوكرانيا للمدن والقرى فى الشرق.

وعلى صعيد متصل، أعلنت أوكرانيا اليوم مقتل وإصابة 14 مدنيا فى مدينتى دونيتسك وخاركيف جراء هجمات روسية خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال رئيس الإدارة العسكرية فى منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، حسبما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إن القوات الروسية قتلت ثلاثة مدنيين وأصابت 8 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه حتى اليوم من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا، وكان كيريلينكو قد أفاد فى وقت سابق بأنه منذ بداية التدخل العسكرى الروسى الشامل، تم إجلاء أكثر من 1.2 مليون ساكن من منطقة دونيتسك.

وفى السياق نفسه أعلن إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، ثانى أكبر مدن أوكرانيا، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين فى قصف روسى لأحد المبانى السكنية.

وقال عبر تطبيق تليجرام إن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيا فى منطقة نوفوبافارسكى، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين وتدمير جزئى للمبنى، مشيرا إلى استعادة إمدادات المياه فى خاركيف ليلا، وأن مترو الانفاق والنقل البرى يعملان كالمعتاد.

جدير بالذكر أن القوات الروسية كانت قد أطلقت الليلة الماضية 11 صاروخ كروز، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى عدد من المناطق الأوكرانية.