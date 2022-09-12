العالم اليوم - قبيل الاجتماع الحاسم.. رسالتان من إيران إلى الوكالة الذرية

انتم الان تتابعون خبر قبيل الاجتماع الحاسم.. رسالتان من إيران إلى الوكالة الذرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 10:20 صباحاً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني، الاثنين، إن طهران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا الكنعاني في مؤتمر صحفي عقده في طهران الوكالة الذرية إلى ما قال إنه "عدم الإذعان لضغوط إسرائيل" بشأن أنشطة طهران النووية، وفق "رويترز".

وتأتي رسالتا الخارجية الإيرانية قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد في وقت لاحق الاثنين، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تبني قرار يحث إيران على تقديم إجابات موثوقة في تحقيقات الوكالة في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع في إيران.

ويأتي الاجتماع بعد تقرير للوكالة صدر الأربعاء الماضي، أكد أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، زاد إلى المستوى الذي يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، لصنع قنبلة نووية.

وأبلغت الوكالة الدول الأعضاء في تقريرها الفصلي السري، بأنها تعتقد أن إيران لديها ما يقدر بنحو 55.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء انشطارية تبلغ 60 بالمئة تقريبا، بزيادة تقدر ب 12.5 كيلوغرام مقارنة بشهر مايو الماضي.

والتخصيب لدرجة نقاء تبلغ 60 بالمئة يمثل خطوة تقنية لا تبعد سوى خطوة واحدة أخرى عن مستويات التخصيب التسليحي التي تبلغ 90 بالمئة.

جهود لابيد

وبالتزامن، يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، محادثات في برلين مع المسؤولين الألمان.

وقالت مصادر إسرائيلية إن المحادثات ستركز على الملف النووي الإيراني، مشيرة إلى أن زيارة لبيد لألمانيا تأتي في إطار جهود دبلوماسية تبذلها إسرائيل لإقناع القوى الغربية بالتراجع عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

في الأثناء، كشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لا تتوقع إحياء الاتفاق، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر المقبل.