نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 “ظهرت رسمياً” عبر موقع التنسيق الرسمي tansik.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح لها منذ ساعات قليلة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، وذلك لطلاب الثانوية العامة من المرحلة الثالثة والمتبقيين من المرحلتين الأولى والثانية المتخلفين عن التقديم، والطلاب الناجحين في الدور الثاني، وذلك للقبول بالمعاهد والجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2022-2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأوضحت الوزارة أنه قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، كانت منظومة مكتب التنسيق قد بدأت في تلقي تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة، والتي شملت بقية الطلاب الناجحين في الدور الأول وطلاب المرحلتين الأولى والثانية المتخلفين عن التقديم، وطلاب الدور الثاني الناجحين، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، خلال الفترة من 3/9/2022 حتى 9/9/2022، وقد تم الانتهاء من عمليات فزر ومراجعة الرغبات وترشيح الطلاب، وسوف يتاح إمكانية الاستعلام عن النتائج على موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، لطلاب الثانوية العامة المصرية وذلك للقبول بالمعاهد والجامعات المصرية للعام الجامعي 2022-2023، وأصبحت النتيجة متاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني عقب اعتمادها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني .

. ثم الدخول إلى نتائج المرحلة الثالثة.

وبعدها يتم الضغط على نتائج التنسيق، من خلال زر إضغط هنا لمعرفة النتيجة.

بعدها يقوم الطالب بإختيار نوع الشهادة الثانوية.

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس، والرقم السري، ثم كتابة الرقم التأكيدي الموضح له من خلال الموقع.

يقوم الطالب بالضغط على الخطوة التالية لتظهر له نتيجة الترشيح.

يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للجامعة المرشح لها.

وتنطلق المرحلة الخاصة لطلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك وفقاً لقواعد وضوابط محددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفق المعدلات والحدود الدنيا التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقبول بالجامعات لطلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي.