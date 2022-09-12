نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [عبر منصة أبشر] خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوا ت تجديد الهوية الوطنية حيث أعلنت هيئة الأحوال المدنية التابعة للمملكة العربية السعودية عن بدء العمل بخدمة تجديد الهَوية الوطنيَة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية،ومن خلال موقع ثقفني وضحنا الإجابة على هل يمكن إلغاء غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية؟.

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق هذه الخدمة خلال يوم الأربعاء الذي وافق الثاني عشر من شهر يونيو ٢٠٢٢، وذلك حرصا منها على مساعدة المواطنين وتوفير الجهد عليهم وعدم إلزامهم باللجوء إلى مكاتب الأحوال المدنية، ربط سجلات الأبناء بوالديهم، وقد تأتي هذه الخدمة ضمن السعي وراء تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى الاعتماد على إتمام الإجراءات بطريقة إلكترونية وبشكل رقمي.

خطوات تجديد الهوية الوطنية

أكدت وزارة الداخلية أن المواطنين سوف يتمكنوا من تحديد الهوية الوطنية الخاصة بهم إلكترونيا، وذلك عن طريق قيام المواطن برفع صورته الشخصية على الموقع، بجانب الالتزام بكافة الشروط المحددة من قبل الوزارة، يهمك التعرف على خطوات حجز موعد تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر، ويتم إتمام تجديد الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بتسجيل الدخول في منصة أبشر الإلكترونية، والقيام بكتابة الاسم وكلمة المرور.

الضغط على زر خدمات الأفراد، ثم يتم الضغط على زر خدماتي.

اختيار أيقونة القطاع الخاص بالأحوال المدنية.

ثم الضغط على زر تجديد الهوية.

قراءة جميع الشروط اللازمة ليتم رفع الصورة الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح، ثم يتم رفع الصورة.

تحديد العنوان الذي سيتم إرسال الهوية الوطنية عليه.

شروط تجَديد الهَوية الوطنية أبشر

أوضحت الهيئة مجموعة من الشروط اللازم توافرها حتى يتم تحديث الهوَية الوطَنية بنجاح، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب ألا تزيد المدة المتبقية على انتهاء الهوية الوطنية المرغوب في تجديدها عن ١٨٠ يوم. في حال وجود أي من الغرامات المالية المسجلة داخل الهيئة، يجب أن يقوم المواطن بتسديدها أولا قبل استخدام الخدمة. يشترط أن يتم قراءة كافة الشروط الموضحة لرفع الصور الشخصية، حيث يجب أن يتم توافر صورة مماثلة تماما الشروط حتى لا يتم إلغاء الطلب. يجب أن يكون المواطن مسجلا بالفعل في منصة أبشر وان يكون سعودي الجنسية.

علاوة على ما سبق ذكره تقوم منصة أبشر بإتمام عملية تجديد الهوية بشكل كامل حتى يتم توصيلها إلى المواطن على العنوان المدرج ضمن البيانات.