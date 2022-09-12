نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي moss.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من المصرين يهتم بالبحث عن رابط وخطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 ، حيث يبحث المصرين على الدعم المادى من الدولة ، ومعاش تكافل وكرامة هو معاش شهرى للاسر الاكثر احتايجا واكثر مساعدة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ووصل مقدار الدعم المادى من الدولة للاسر الاكثر احتايجا 48 مليار استفاد منهم عدد كبير من المصريين وصل عددهم 2مليون مواطن.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

هناك خطوات يجب اتباعها عند استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 عبر موقع وزارة التضامن تتمثل في الاتي:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى.

ثم قم باختيار خانة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.

بادر بادخال بيانات من الرقم القومي وغيرها.

تأكد من بيانات ثم قم بالضغط على زر الاستعلام.

شروط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

هنك العديد من الشروط المطلوبة للتمكن من استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 والحصول عليه وهي:

أن لا يقل عمر المواطن عن 35 عام.

ليس لدية تامينات اجتماعية.

الا يزيد دخلة الشهرى عن 400 جنية.

يكون مقيما في مصر اثناء ميعاد صرف المعاش.

عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس ماشية بغرض التجارة فيه.

عدم امتلاك أرض بمساحة نصف فدان أو أكثر.

معاش تكافل وكرامة ليس مقتصرا على الرجال فقط ولكن ايضا هناك معاشات للمرأة المتزوجة ولكن هناك شروط لحصول المراة المتزوجة على معاش تكافل وكرامة وهي:

الاتكون الزوجة تعمل فى جهه عامة او خاصة.

الا تكون الزوجة تمتلك اى الحيازات مثل اراضى زراعية او عقارات.

وجود رعاية صحية للاطفال ونسبة حضورهم فى المدارس لا تقل عن80%.

الا يكون زوجة لا يعمل فى اى جهه عامة او خاصة.

الاوراق المطلوبة لاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

اليكم الاوراق المطلوبة للتمكن من استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 والحصول عليه:

قسيمة الزواج او الطلاق.

شهادة الميلاد كمبيوتر.

شهادة ميلاد الاطفال كمبيوتر.

تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال للحصول على معاش تكافل وكرامة.

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

تقديم صورة شهادة وفاة الزوج ضمن المستندات المطلوبة لتكافل وكرامة.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

صوره قيد المدارس.

وجدير بالذكر ان وزارة التضامن تقوم بدعم الأسرة المكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام إلى 18 عامًا.