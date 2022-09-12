نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج انتخابات السويد 2022 || تعرف على النتائج الأولية للإنتخابات من هُنــا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث في الاونة الاخيرة عن نتائج انتخابات السويد 2022 والفائز بالانتخابات، وذلك حيث بدأت عمليات الاقتراع في السويد يوم الاحد 11\9\2022، وذلك وسط منافسة كبيرة للفوز بالانتخابات ولتحديد 349 عضو في البرلمان السويدي، واعضاء البرلمان السويدي هم من يقومون بانتخاب رئيس الوزراء السويدي حيث ستجري الانتخابات البلدية والاقليمية في نفس الوقت واليوم، وجدير بالذكر انه بعد الانتخابات العامة لعام 2018 قام حزب الاشتركيون الديمقراطيين بقيادة ستيفان لوسفين بتشكيل حكومة مع الحزب الاخضر، وذلك في حين امتنع حزب الوسط وحزب اليسار والليبراليون عن التصويت، و في يناير 2019 كانت عملية حل التحالف مستمرة التي شارك فيها حزب الوسط والليبراليون ، وذلك قبل فترة قصيرة من انتخاب لوفين كرئيس للوزراء.

نتائج انتخابات السويد 2022

استمر عمل لوفين كرئيس للوزراء طوال فترة انتشار وباء كورونا في كافة دول العالم وذلك وسط خلافات كبيرة مع حزب اليسار لتحديد المتحكم في الايجارات، ولكن تم اقالة حكومة لوفين في يونيو 2021 ثم تم تشكيلها مرة اخري الا ان لوفين اعلن استقالتة الرسمية كرئيس للوزراء وكرئيس الحزب الديمقراطي في الحزب القادم، وخلفتة كرئيسة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا اندرسون وزيرة المالية السابقة، وذلك كان بالتحديد في نوفمبر 2021 وقامت بقيادة الحكومة من هذا الوقت وحظت علي دعم حزب اليسار والوسط وحزب الخضر، تابعونا من خلال هذا الموضوع نستعرض معكم في الفقرة التالية نتائج انتخابات السويد 2022 المعلن عنها الي الان.

نتائج انتخابات السويد لحظة بلحظة

توجة السويديون الي صناديق الاقتراع للإدلاء باصواتهم في ظل استطلاعات الرأي، ويُتوقع لليمين الحلول للمرة الاولي منذ فترة طويلة والمرة الاولي في تاريخه، وذلك بعد ان حصل الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المعادي للهجرة على موقع يسمح له بمساعدة اليمين للعودة لسلطتة بعد ان ظل فترة طويلة في كونه منبوذ من الساحة السياسية، وجدير بالذكر انه لازال حتي الان حزب الاشتراكية الديمقراطية المنتهية رئيسته ماجدالينا أندرسون اول رئيسة امرأة للحكومة السويدية، وهي تحظي الي الان بأكبر نسبة ثقة من الناخبين للبقاء في منصبها، حيث انها وفي هذه اللحظة متقدمة على خصمها من حزب المعتدلين بما يصل الى “32%” من الاصوات، وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية فور اغلاق مراكز الاقتراع.