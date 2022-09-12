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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اعتماد استعلام عن الراتب بالخطوات لصرف المستحقات المالية للأفراد 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط منصة اعتماد استعلام عن الراتب واحد من الروابط الهامة حيث قامت وزارة المالية السعودية بإطلاق منصة اعتماد الالكترونية والتي تمنح العاملين في القطاع الحكومي ميزة تجميع البيانات الخاصة بالراتب بكافة تفاصيلها عن طريق رقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى عدة مميزات أخرى.
الهدف من منصة اعتماد هو التعرف على المستحقات المالية وتفاصيل الراتب لكافة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وسوف نتعرف عبر السطور التالية على كل التفاصيل المتعلقة بالمنصة وكذلك خطوات التسجيل في منصة اعتماد استعلام عن الراتب بالخطوات لصرف المستحقات المالية للأفراد 1444.
رابط منصة اعتماد استعلام عن الراتب 1444
تيسيرًا على المواطنين تم تصميم منصة اعتماد من أجل الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب للموظفين سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويهدف الاستعلام من خلال المنصة توفير الوقت والجهد وعدم الحاجة إلى التوجه إلى مقر العمل من أجل القيام بعملية الاستعلام حيث يمكنك الاستعلام من خلال الدخول على رابط منصة اعتماد من خلال هاتفك الجوال والاستعلام من أي مكان.
استعلام عن الراتب بالخطوات منصة اعتماد 1444
يمكنك الاستعلام عن الراتب الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الصفحة الرئيسية منصة اعتماد.
- تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك.
- النقر على خانة التبني الفردي.
- تدوين كافة البيانات المطلوبة على الموقع.
- الضغط على خانة الاستفسار عن الرواتب.
- الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.
- بعد ذلك سوف يظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب الخاص بك.
كيف يتم التسجيل في منصة اعتماد 1444
طريقة التسجيل في منصة اعتماد بسيطة وسهلة للغاية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الرابط الرسمي منصة اعتماد.
- النقر على خانة مستخدم جديد.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة من خلال الموقع.
- كتابة رقم الجوال الخاص بك.
- تدوين الرقم السري الذي يصلك على هاتفك الجوال بهدف التحقق من الهوية.
- ارفاق كافة الوثائق والمستندات التي يحتاجها الموقع من أجل توثيق بياناتك الخاصة.
- انقر بعد ذلك على خانة طباعة وبعد طباعة الطلب يتم ارساله إلى الغرفة التجارية من أجل التصديق عليه.
- انتظر تنشيط الحساب الخاص بك ويمكنك الاستفادة من كافة خدمات المنصة.
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