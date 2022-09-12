اليابان تجدد التزامها بنقل قاعدة أمريكية بأوكيناوا

جدة - نرمين السيد - جددت الحكومة اليابانية التزامها باتخاذ الخطوات اللازمة لنقل قاعدة أمريكية رئيسية داخل أوكيناوا، وذلك على الرغم من فوز دينى تاماكى المعارض لوجود قاعدة مشاة البحرية الأمريكية بفترة ولاية ثانية للمقاطعة التى تقع أقصى جنوب اليابان.





وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، قالت إن تاماكى جدد تعهد حملته فى وقت سابق اليوم الاثنين بوقف بناء منشأة عسكرية أمريكية جديدة فى أوكيناوا، مما يبرز الخلاف العميق بين الحكومة المركزية والمقاطعة.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء اليالانب هيروكازو ماتسونو -فى مؤتمر صحفى- بأن خطة النقل هى "الحل الوحيد" لتخفيف العبء عن أوكيناوا التى تستضيف الجزء الأكبر من القواعد الأمريكية فى اليابان، مضيفا أن الحكومة المركزية لن تتزحزح عن موقفها.

وفى غضون ذلك، قال تاماكى للصحفيين بعد يوم واحد من فوزه بولايته الثانية ومدتها 4 سنوات "حقيقة لا يمكن إنكارها أننى اُنتخبت من جانب الأشخاص الذين يعارضون" خطة نقل القاعدة الأمريكية، مما يعنى أن "مشاعر أبناء أوكيناوا الحقيقية لم تتغير".

وحصل تاماكى المدعوم من المعارضة على أكثر من نصف الأصوات فى انتخابات حاكم المقاطعة أمس، متغلبًا على منافسه عمدة مدينة جينوان السابق أتسوشى ساكيما الذى كان مدعومًا من الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطى الليبرالى وشريكه الأصغر كوميتو.

ولطالما زعمت الحكومة اليابانية المركزية بأن خطة نقل القاعدة العسكرية الأمريكية داخل جزيرة أوكيناوا، يمكن أن تضمن الردع فى ظل التحالف الأمنى ​​اليابانى - الأمريكى طويل الأمد، والذى يعتبر حيويًا بشكل خاص وسط تزايد نفوذ الصين، مع إزالة المخاطر التى تشكلها قاعدة فوتينما.

وكان تاماكى قد قال منذ فترة طويلة إن أوكيناوا تتحمل عبئًا غير معقول من خلال استضافة حوالى 70% من جميع المنشآت العسكرية الأمريكية فى اليابان، واستعادت اليابان مقاطعة أوكيناوا من الولايات المتحدة قبل نصف قرن.