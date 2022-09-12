العالم اليوم - نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - أنهى مؤشر "نيكي" الياباني تعاملات، الاثنين، عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، متتبعا الإغلاق القوي لـ"وول ستريت"، الأسبوع الماضي، إذ قادت الأسهم ذات الثقل والأسهم المرتبطة بالسفر المكاسب.

وأغلق المؤشر "نيكي" مرتفعا 1.16 بالمئة إلى 28542.11 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 26 أغسطس. وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.75 بالمئة إلى 1980.22 نقطة. وارتفعت الأسهم الأميركية، الجمعة، إذ سجلت المؤشرات الرئيسية أول مكاسب أسبوعية لها في أربعة أسابيع. وفي طوكيو ارتفعت الأسهم ذات الثقل، إذ قفز سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس 2.29 بالمئة، وسوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.49 بالمئة. وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق بنسبة 1.21 بالمئة. وصعدت أسهم شركات السفر والتجزئة بعد أن أفاد تقرير أن الحكومة اليابانية تدرس إلغاء سقفها اليومي من الزوار الأجانب بحلول أكتوبر.

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