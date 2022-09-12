نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي الواجبات .. خطوات حل الواجبات المدرسية عبر schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية أن منصة مدرستي الواجبات من أهم المنصات المتاحة حاليًا للتعلم عن بعد، والتي توفر كل أدوات التعلم، وتساعد الطلاب، يمكنك من خلال موقع ثقفني التعرف على رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية.

كذلك تساعد المنصة التعليمية المعلمين في التواصل بشكل جيد حتى تتم عملية الدراسة بأكبر قدر من الإفادة، ولهذا السبب سوف أوضح جميع المعلومات الخاصة بهذه المنصة، وكيفية استخدامها.

منصة مدرستي الواجبات

تعد منصة مدرستي الواجبات هي المكان الوحيد التي تساعد الطلاب على أداء الواجبات داخل المنزل بكل سهولة عن طريق الإنترنت، والتواصل مع المعلمين، والاستفادة دائماً من تعليقاتهم على هذه الوجبات، وكل هذا وأكثر توفره هذه المنصة، والتي يعمل القائمين عليها بتطويرها بشكل كبير طوال الوقت، يهمك معرفة كيفية تسجيل دخول طالب جديد منصة مدرستيي ، والحصول على الواجبات التي يضعها المعلمون يجب إتباع هذه الخطوات الآتية:

يجب في البداية فتح الموقع الخاص بالمنصة من خلال محركات البحث، والبدء في الدخول عليه.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة يجب الضغط على تسجيل جديد حتى تتمكن من الدخول إليها.

يجب على الطالب ملء جميع المعلومات المطلوبة في التقديم حتى يتم التسجيل، والبدء في أخذ الواجبات المدرسية.

يجب التأكد بشكل كلي من أن المعلومات التي قمت بإدخالها صحيحة مئة بالمئة حتى يأتيكم كل الواجبات التي تريدها بشكل صحيح، خصوصًا رقم الهاتف التي تسجله.

من الواجب أن تقوم بحفظ كلمة المرور التي تظهر بعد ذلك حتى تتمكن من الدخول دائمًا إليها.

بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات بشكل سليم سوف تنتقل إلى المنصة بكل نجاح، والبدء في استخدامها، عليك باتباع الخطوات التالية:

يجب الضغط على كلمة تسجيل الدخول عبر حساب الخاص بمايكروسوفت حتى تكتمل العملية.

يجب وضع اسم المستخدم، وكلمة المرور التي قمنا بتسجيلها في السابق.

بعد فتح المنصة بشكل كامل تضغط على كلمه الواجبات المدرسية، وهذه الخطوات سوف تحصل على كل الوجبات التي تريدها.

حل الواجبات داخل منصة مدرستي الواجبات

بعض الطلاب داخل المملكة العربية السعودية ليس على دراية كاملة بحل الواجبات بشكل إلكتروني على منصة مدرستي، ولهذا السبب سوف أقدم لك جميع الخطوات التي تحتاجها في الدخول، والتسجيل، والخطوات كالتالي:

يجب في البداية التسجيل بالحساب الشخصي لكل طالب على المنصة حتى يمكنك فتحها.

يجب الضغط على الشريط الجانبي الموجود داخل الصفحة الرئيسية.

بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات سوف يوضح لك كل الواجبات الخاصة بجميع المواد الدراسية التي تخص الطالب، وسنة دراسته.

يجب اختيار المادة التي سوف تبدأ بفعل واجباتها، ويمكن بعد ذلك حل جميع الواجبات بكل سهولة. وعندما تريد تغيير المادة يجب الخروج إلى الصفحة السابقة، والبدء في اختيار مادة ثانية.

علاوة على ما تم ذكره وضحنا بالسابق رابط دخول نظام نور للاستعلام على نتائج الاختبارات المركزية.

من أهم المميزات داخل هذه المنصة أن يمكن للطالب حفظ جميع الواجبات على الحاسوب الخاص. به ثم يقوم بحلها، ويعيد رفعها مرة أخرى على المنصة.