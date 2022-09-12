خطوات فتح حساب الراجحي للأطفال في اقل من 60 ثانية اونلاين

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عمر شويل - جدة فتح حساب الراجحي للأطفال قام بنك الراجحي بالمملكة السعودية بالعمل على توسيع قاعدة عملائه من أجل دخول فئة الأطفال تحت سن القانوني لإمكانية فَتح حسَاب في بنَك الراجحيَ خاص بالأطفال أون لاين، او التوجه مع ولي أمر الطفل، أو الوصي عليه إلى أقرب فرع لبنك الراجحي. يهمك التعرف على شروط ومميزات بطاقة الراجحي الذهبية 2022.

وذلك لتوفير العديد من تسهيلات العملية من خلال قنوات الخدمة المتاحة لكن يجب أن نتعرف على شروط فتح حساب الراجحي للأطفال أون لاين بالإضافة إلى المزايا المتاحة سنوضح لكم كافة المعلومات من موقعنا هذا.

فتح حساب الراجحي للأطفال

يجب على ولي الأمر، أو الوصي على الطفل عند فتح حساب خاص بالطفل تحت السن القانوني أن تتوافر لديه الشروط التالية:

توقيع ولي أمر الطفل، مع تقديم بطاقة الهوية الخاصة به.

أما بالنسبة للوصي بمنزلة ولي الأمر يشترط توافر صك الوصاية.

تقديم شهادة ميلاد الطفل.

بينما عندما يتم إتمام عمر الطفل إلى 18 عام يستلم دفتر شيكات، وبطاقة صرف آلي، وتحويل الحساب إلى ملكيته.

مميزات فتح حساب الراجحي للأطفال اون لاين 1444

يوجد الكثير من المزايا التي يحصل عليها المستفيد عند فتَح حسَاب الراجحيَ للأطفَال أون لاين، وضحنا بالسابق قرض الراجحي الجديد 2022 تمويل فوري في 30 دقيقة فقط، وتعد هذه المزايا تكمن في النقاط التالية:

من الممكن فتَح حساب بنكي في بنَك الراجحَي للأطفال بمجرد أن تتوافر شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

يتمكن ولي الأمر، أو الوصي عمليات السحب، والإيداع.

كما يستفيد المواطن من جميع الخدمات المتوفرة.

حصول ولي الأمر على كشف حساب من قبل الراجحي.

حصول ولي الأمر على بطاقة صرف آلي.

إمكانية دفع، وتسديد كافة الفواتير.

التحكم في الحساب البنكي.

خطوات فتح حساب الراجحي للأطفال اون لاين

حرص بنك الراجحي على إتاحة فتح حساب بنكي خاص بالطفل تحت العمر القانوني بمساعدة ولي الأمر، أو الوصي من خلال اتباع هذه الخطوات: