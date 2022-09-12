كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والفوز بجوائز قيمة

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عمر شويل - جدة يحلم كثير من الأشخاص في الوطن العربي بالاشتراك في مسابقة “الحلم 2022” والفوز بقيمة هذه الجائزة الرائعة لتحقيق كافة رغباتهم، والتي تصل قيمتها إلى 150,000 دولار أمريكي، وليس هذا فقط، بل إن هناك جوائز أخرى مثل السيارات، وسبائك الذهب وغيرها من الجوائز التي يحلم بها أي شخص، وكل هذا دون أي شروط.

تابع معنا لمعرفة طريقة الاشتراك في هذه المسابقة وأرقام التواصل في كل بلد.

كيفية التقديم في مسابقة الحلم 2022

هذه المسابقة متاحة لكافة بلدان الوطن العربي، ولن يحتاج الشخص إلا إلى إرسال رسالة قصيرة عبر جواله وبها كلمة Dream بالإنجليزية أو حلم بالعربية، على الرقم الموحد الذي حددته الشركة المسؤولة عن المسابقة وهو: 0088216101092.

أو حسب الرقم المرادف لبلدك، وسرعان ما ستستقبل حملات إعلانية وعدة رسائل قصيرة على الهاتف توضح لك أن عملية التسجيل قد تمت بنجاح.

كما يمكنك زيادة فرصة الفوز بهذه المسابقة، عن طريق حل جميع الأسئلة المرفقة مع الرسائل، لترتفع قيمة الجائزة وتزيد فرص الدخول في السحب للحصول على جوائز إضافية.

أرقام التسجيل في مسابقة الحلم 2022

لكل بلد في الوطن العربي رقم مرادف لها، ويتطلب التزام كل دولة بالرقم المحلي لها للتواصل بسهولة وضمان التسجيل بنجاح، وهي كالتالي:

السعودية: 650444.

الإمارات: 6070.

الكويت: 4141.

العراق: 2266.

البحرين: 94000.

مصر: 95458.

نتيجة الفائزين في سحب جوائز الحلم 2022

أعلنت مسابقة الحلم عن جائزة أخرى قدرها 100,000 دولار أمريكي في يوم 30/6/2022، وجائزة أخرى قدرها كيلو من الذهب، ودخل عدد من المشتركين وفقًا لبعض الشروط، وقد وقع الاختيار على الفائز من بينهم، وسيتم إعلان النتيجة في شهر أغسطس الجاري يوم 23/8/2022 عبر القناة الرسمية العربية MBC، بواسطة الإعلامي العربي “مصطفى الأغا” مباشرة على الهواء.

اسم الفائز في سحب الربع مليون دولار

تم اختيار أحد الفائزين لتحقيق حلمه، وهو مواطن سوداني الجنسية لكنه مقيم في المملكة العربية السعودية، وهو “عبد الله عثمان الحاج”، الذي كان يحلم بأن يبني بيتًا له ولأسرته في الخرطوم، وها قد تحقق حلمه.

شارك الآن لتحقيق حلمك بإرسال رسالة قصيرة فقط، مهما كان موقعك في الوطن العربي.